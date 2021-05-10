Şahinler Mahallesi'nde Mehmet A, dün evinin yanındaki tarlada çalıştığı sırada yanına gittiği, husumetli olduğu Serkan (45) ve eşi Gülseren Akarsu'yu (42) tartışma sırasında av tüfeğiyle öldürmüştü. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde husumetli olduğu komşusu ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

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