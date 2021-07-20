Son dakika haberleri... Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Dumandan etkilenen F.P ve D.D. ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi mevkisindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz