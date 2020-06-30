Son dakika haberleri | Kocaeli'de işçi midibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kocaeli'de işçi midibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, işçilerin taşındığı midibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, işçilerin taşındığı midibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Dilovası Kuzey OSB Yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Sabri Çendik'in kullandığı 34 KM 4887 plakalı midibüs, aynı yönde giden Necmettin Yalçın yönetimindeki 34 YKL 40 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, midibüste sıkışan sürücü Sabri Çendik ve bazı yolcuları kurtardı. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi, trafiğe kapatılırken, araç geçişleri, jandarma tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik, normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmangazi Köprüsü, Dilovası, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kocaeli'de işçi midibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı - Son Dakika

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