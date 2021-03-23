Son dakika haberleri! Kocaeli'de işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan O. idaresindeki 41 P 2875 plakalı işçi servisi, Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde, yolun karşısına geçmek isteyen Özbekistan uyruklu B.A'ya çarptı.
Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Servis sürücüsü Erdoğan O, yolcuları minibüste bırakarak olay yerini terk etti.
Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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