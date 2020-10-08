Son dakika haberleri: Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda içi tütünle doldurulmuş 57 bin sarma sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Körfez ilçesindeki 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İş yerlerinde yapılan aramada, 57 bin sarma sigara, 72 paket kıyılmış tütün ve gümrük kaçağı 10 bin makaron bulundu.
Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
- Kaynak: AA
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