Son dakika haberleri: Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda içi tütünle doldurulmuş 57 bin sarma sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Körfez ilçesindeki 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada, 57 bin sarma sigara, 72 paket kıyılmış tütün ve gümrük kaçağı 10 bin makaron bulundu.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.