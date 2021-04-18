Son dakika haberleri... Kahvehanede kumar oynadığı öne sürülen 18 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kartepe ilçesinde açık olan kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine denetim gerçekleştirildi.

Kontrolde kahvehanenin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlendi.

Kahvehane ve çevresinde arama yapan ekipler, bir kişiyi çatı katında sandalyenin arkasına oturup üzerini beyaz örtüyle kapatarak gizlenmeye çalışırken buldu.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kahvehanede kumar oynayan 18 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı.