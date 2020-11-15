Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ayva doğramak isteyen kişi, bıçağın karnına saplanması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suludere Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karnından bıçakla yaralanmış halde bulunan S.A, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Suludere Mahallesi'nde 3 arkadaşıyla doğa yürüyüşüne giden S.A'nın, doğramak isterken yere düşürdüğü ayvaya uzandığı sırada elindeki bıçağın karnına saplanması sonucu yaralandığı öğrenildi.