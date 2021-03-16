Kocaeli'de kendisine ait arsada boynundan silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Sercan T'nin olayın gerçekleştiği arsanın sahibi olduğunu saptayan polis, barakada yaşayan A.M'nin bulunması için çalışma başlattı.

Polis, olay yerinde herhangi bir suç aletine rastlamadı.

İhbar üzerine olay yerine giden eden ekipler, Sercan T'nin (31) barakanın yanında boynundan silahla vurulmuş şekilde yattığını gördü.

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