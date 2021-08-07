Son dakika haberleri: Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde kereste, mobilya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli