Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

26.06.2022 22:38
Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillere vuran 4 büyükbaş ölüsü, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.

Kerpe, Cebeci ve Kumcağız sahillerinde büyükbaş ölülerini gören vatandaşlar Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.

Canlı ithal edilen hayvanların nakliye sırasında telef olmalarının ardından açık denizde atılmış olabileceği belirtildi.

Büyükbaş ölüleri, Kandıra Belediyesi Fen İşleri ekiplerince iş makinesi yardımıyla alınarak gömüldü.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kandıra, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu - Son Dakika
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