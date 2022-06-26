Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahillerde inceleme yaptı. Cebeci'de 2, Kerpe ve Kumcağız'da birer büyükbaş ölüsü bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde, hayvanların kulaklarında küpe olmadığı belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kocaeli'de kıyıya 4 büyükbaş ölüsü vurdu - Son Dakika

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