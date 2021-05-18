Kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çıkan tartışma üzerine Yaşar L. tarafından göğsünden bıçaklanan Geçer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Murat Geçer (45), oğluyla yaşayan kadının evi terk etmesi üzerine, dün oğlu M.G. (25) ile Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde oturan kadının babası Yaşar L'nin evine gitmişti.

Bu arada, zanlının oğlu M.G'nin kadınla dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Yaşar L'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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