Son dakika haberleri! Kocaeli'de konteyner yangını - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çalışanların kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner, kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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