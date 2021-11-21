Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. ??????

Kazada otomobil sürücüsü Selman K. ile otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Selman K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde İsmet K. idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden Selman K. yönetimindeki 31 ABG 721 plakalı otomobil, Muallimköy geçişi mevkisinde çarpıştı.

Anadolu Otoyolu 'nun Kocaeli kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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