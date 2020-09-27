Son dakika haberleri | Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikadaki iki kamyon da zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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