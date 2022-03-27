Son dakika haberleri! Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

27.03.2022 22:48
Son dakika haberleri! Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta Adem Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, diğer şahsın tabancayla ateş açması sonucu Adem Ö'nün iki bacağına kurşun isabet etti.

Adem Ö, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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