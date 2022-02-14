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Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

14.02.2022 14:43

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Yakınları tarafından Gebze Merkez Mezarlığı morgundan alınan Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Arslan'ın (22) cenazeleri, Ulus Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınan kuzenlerin cenazeleri, Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından ateş açılmış, kurşun isabet eden iki çocuk annesi Emine Çöp ve kuzeni Arslan yaşamını yitirmişti.

Yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride tıra çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı
Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı
Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı
Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı
Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı
Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

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Tuğçe Arslan, Kocaeli, Gebze, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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