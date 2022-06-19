Son dakika haberleri | Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

19.06.2022 16:46
Son dakika haberleri | Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynadığı sırada otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynadığı sırada otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Sokak'ta bulunan evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut'a, İ.İ'nin kullandığı 77 AL 459 plakalı otomobil çarptı

Kazada yaralanan Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbulut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesinin, yarın Serdar Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Arızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yenidoğan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kocaeli'de sokakta oynarken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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