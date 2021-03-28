Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
28.03.2021 23:43
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi 1136 Sokak'taki aile apartmanında yaşayan Ş.K. ile oğlu Y.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Ş.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlu Y.K. ile gelini E.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 torununu bıçakla yaraladı.
Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir: 12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz 2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Moldova'yı 8-0 yendi Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda ediyor Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı