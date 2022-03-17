Son dakika haberleri... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin" engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 119,25 gram metamfetamin, 120 gram sentetik kannabinoid, 10 sentetik ecza, 1 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden haklarında adli işlem yapılan 3'ü emniyetten serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen Ö.K, I.B, A.Ş. ve U.S. tutuklandı.