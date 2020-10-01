Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonucu evlerine dolan duman nedeniyle balkonda mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerinde bulunan Rızabey Apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken bina sakinleri evlerine dolan yoğun duman nedeniyle balkonlarında mahsur kaldı.

Balkonlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracındaki sepete alınıp kurtarılırken yangın nedeniyle apartmanda maddi hasar meydana geldi.