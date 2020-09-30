Kocaeli'de yolcu otobüsünde 14 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Göç İdaresi'nin verdiği kimliklerin sahtesini yaptılar

Göçmenleri taşıyan otobüs sürücüsü ve muavin gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu gişelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde, Göç İdaresi'nin verdiği kimliklerin sahtelerini yaptıran 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen ikamet izin belgelerinin sahtelerini taşıyan 8 Pakistan, 6 Afganistan uyruklu olmak üzerine toplam 14 adet düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülürken, otobüs şoförü ve muavin ise gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında haklarında tahkikat başlatılan 2 kişi, işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilecek.