Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

13.05.2022 22:12

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ve Kartepe ilçesinde 3 olayda toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 60 gram metamfetamin, 8,4 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 11 şahıslardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken M.Y., Ü.A., M.Ç., F.Y. ve C.Ö. isimli 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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