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Son dakika haberleri! Kocaeli Emniyetinden Derince'de ölü bulunan kediye ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kocaeli Emniyetinden Derince'de ölü bulunan kediye ilişkin açıklama

15.02.2022 16:51
Son dakika haberleri! Kocaeli Emniyetinden Derince'de ölü bulunan kediye ilişkin açıklama

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince'de ölü bulunan kedinin, yapılan incelemede enfeksiyon sonucu doğal yollardan öldüğü, herhangi bir darp, cebir izinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince'de ölü bulunan kedinin, yapılan incelemede enfeksiyon sonucu doğal yollardan öldüğü, herhangi bir darp, cebir izinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Derince'de ölü bulunan kediyle ilgili bazı medya organlarında "Derince Mersincik'te vahşet" ve benzeri başlıklarla haberler yayımlandığı kaydedildi.

Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'taki çöp konteynerinin yanında ölü bulunan, haberlere konu kedinin, ekiplerce muhafaza edilerek Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gerekli incelemeler yapılmak üzere intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, "Yetkili veteriner hekim tarafından yapılan incelemede, sokak kedisinin enfeksiyon sonucu doğal yollardan öldüğü, herhangi bir darp, cebir izinin bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kocaeli Emniyetinden Derince'de ölü bulunan kediye ilişkin açıklama - Son Dakika


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