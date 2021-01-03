Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor

03.01.2021 09:43
Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi'ne idari bina ve eğitim alanı inşasına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi'ne idari bina ve eğitim alanı inşasına başladı.

Kocaeli İtfaiyesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları inşa edilerek itfaiyenin olaylara zamanında hızlı müdahale etmesi amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kez Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na idari bina ve eğitim alanı kazandırıyor. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa edilen müfreze binasının ardından Büyükşehir, büyüyen Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na yeni bir alan kazandırıyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi'nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan idari bina ve eğitim alanı için "Jet Grout" imalatlarına başlandı. 469 adet "Jet Grout" kolonu tamamlandıktan sonra uygun malzeme ile dolgu yapılarak temel betonu dökülecek. Altyapı imalatları devam eden çalışma kapsamında alanda bulunan kuleler taşınacak. Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

İdari Bina'da zemin katta haber merkezi, vardiya amiri odası, dinlenme odaları, lojistik grup amirliği odası, iletişim odası, ofis, gönüllü itfaiyeci odası, yatakhaneler, yemekhane, spor salonu, giyinme odası ve tuvaletler bulunacak. 1. katta ise başkan odası, ofis, KOSKEM, arşivler, sivil savunma uzmanı odası, müdür odaları, mescitler ve tuvaletler yer alacak. Kocaeli İtfaiyesi'nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında eğitmen idari bina, malzeme depo konteyner, konteyner kule, uçurum kulesi, deprem simülasyon alanı ve güvenlik kulübesi olacak. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor
Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor
Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Başkent'te DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesinden görüntüler ele geçirildi Bir saat arayla paylaştı! Bakan Koca'dan art arda dikkat çeken koronavirüs uyarıları MasterChef Türkiye'de büyük finalin ilk turunu kazanan isim belli oldu Exxen girişimi kötü başlayınca Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluk Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı
Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor         
09:31
The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti         
08:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı Kız arkadaşı terk ettiği için bunalıma giren genci, arkadaşı ve polis kolundan çekip kurtardı         
03:31
Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi         
00:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 09:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kocaeli İtfaiyesi'ne dev kompleks yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei