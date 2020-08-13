Son dakika haberleri: KOCAELİ Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: KOCAELİ Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı 8 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı: 8 yaralı (YENİDEN)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarmaları taşıyan midibüs freninin boşalması sonucu park halindeki otomobile ve inşaat halindeki caminin duvarına çarptı.

Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı: 8 yaralı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarmaları taşıyan midibüs freninin boşalması sonucu park halindeki otomobile ve inşaat halindeki caminin duvarına çarptı. Kazada, 8 jandarma yaralanırken, vatandaşlar yerde yatan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için üzerlerinde çarşaf tuttu.

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta meydana geldi. Sipahiler Köyü'nde bir yıkımdan Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na dönen ve içerisinde 17 jandarmanın bulunduğu 41 KL 239 plakalı midibüsün iddiaya göre rampadan aşağı inerken freni boşaldı. Sürücü, aracı durdurabilmek için arada bulunan sokağa yönlendirirken, park halindeki 41 ABH 038 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs inşaat halindeki caminin duvarına çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinleri yardıma koşarak, 112 Acile haber verdi.

Vatandaşlar, yaralanan jandarmaların midibüsten inmelerine yardımcı oldu. Yaralanan jandarmalar yere yatırılırken, vatandaşlar güneşten etkilenmeleri için evden getirdikleri çarşafları üzerlerinde tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan jandarmalara ilk müdahalede bulundu. Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Körfez Kaymakamı Gürsel Osman Bilgin olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ergün AYAZ/Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)-

Son dakika haberleri: KOCAELİ Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı 8 yaralı

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KOCAELİ Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı 8 yaralı - Son Dakika
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