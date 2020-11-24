Son dakika haberleri! Kocaeli merkezli 13 ilde kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik operasyon

Son dakika haberine göre Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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