Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi çalışmaları kapsamında, örgütün "TÜBİTAK'taki yapılanması"na yönelik Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.