Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Aralık'ta örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan muvazzaf üsteğmen ile muvazzaf astsubay tutuklandı, aralarında 4'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı 7 eski askeri okul öğrencisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.