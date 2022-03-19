Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 tutuklama

19.03.2022 09:55
Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 tutuklama

Son dakika haber... Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da 15 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 24 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 5 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 44 zanlı gözaltına alınmış, 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 5 atölye ve bir depodaki aramalarda ruhsatsız 24 tabanca ve 2 tüfek, 246 tabanca mermisi, 1074 tabanca üst kapağı, 1086 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, bir CNC makinesi, bir freze tezgahı, 6 tepe matkap, metal ve plastik üzerine yazabilen bir yazıcı ile tabanca parçaları ele geçirilmişti.

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Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı Son dakika: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı Son dakika haberleri: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi Son dakika haberleri: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika


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