Son dakika! Trafo fabrikasında kimyasal sızıntı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde elektrik trafosu üretilen bir fabrikadaki kimyasal sızıntıya itfaiye ekipleri müdahale etti.

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