Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde elektrik trafosu üretilen bir fabrikadaki kimyasal sızıntıya itfaiye ekipleri müdahale etti.
Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik trafo ve malzemeleri üreten fabrikanın kimyasal maddelerin bulunduğu bölümünde kimyasal sızıntı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sızıntıyla oluşan buharlaşmayı parlamadan kontrol altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Trafo fabrikasında kimyasal sızıntı - Son Dakika