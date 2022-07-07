Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi askeri uçakla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Askeri tören sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, kız arkadaşı Havva, şehit Sarı'nın fotoğrafına sarılarak ağladı. Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi buradan Başiskele ilçesinde bulunan evine getirilerek helallik alındı. Bu sırada şehidin babası Bayram Sarı, annesi Gül Sarı, kardeşi Özge Sarı, babaannesi Güler Sarı ile şehidin kız arkadaşı Havva, tabuta sarılarak ağladı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Kullar Merkez Camisi'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılındığı caminin yanında bulunan evlerin balkonlarına Türk bayrağı asıldığı görülürken, pencerelere çıkan onlarca kişi şehidi dualarla uğurladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi binlerce kişi tarafından dualar ve tekbirler eşliğinde Kullar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kocaeli'ne şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.