Son dakika haberleri | KOCAELİ Savrulan TIR'da bulunan demirler yola saçıldı - Son Dakika

Kaza saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fahri Altuntaş idaresindeki 41 UM 136 plakalı TIR, virajda savrulmaya başladı. Savrulmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Yola saçılan demirler nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol üzerinde bulunan demirlerin kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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