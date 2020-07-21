Son dakika haberleri... KOCAELİ Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı - Son Dakika

Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Olay saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 324. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özkan, evinin önünde bulunan tandırda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı hayvan yakalama aparatı ile tandırın içinden çıkardı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yarasının bulunmadığı yılan dereye bırakılarak yeniden doğaya salındı.