Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı - Son Dakika

Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı

07.04.2021 13:14

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve sağlık personelleri, koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı kentte, kafe ve restoranları tek tek gezerek tedbirlere uyma konusunda uyarılarda bulundu.

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve sağlık personelleri, koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı kentte, kafe ve restoranları tek tek gezerek tedbirlere uyma konusunda uyarılarda bulundu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Şeref Kasımoğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Sarıışık ve beraberindeki sağlık personeli, koronavirüs vaka sayılarının 3,5 kattan fazla artış gösterdiği kentte, işlek cadde ve sokaklarda bulunan kafe ve restoranları gezerek koronavirüs tedbirlerine uyma konusunda uyarılarda bulundu. Ellerinde maske, mesafe ve temizlik konularında uyarı yazılarını bulunan dövizleri taşıyan sağlık personelleri, yolda karşılaştıkları kişilere de vaka artışı konusunda dikkatli olmaları yönünde mesajlar verdi.

Son dönemlerde Kocaeli genelinde vaka sayılarının ciddi bir artış gösterdiğini ifade eden Pehlevan, "Maalesef son günlerde vaka sayılarında tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli'de de artış mevcut. O nedenle maske, mesafe ve hijyen konusuna kesinlikle daha fazla dikkat etmemiz lazım. Bu vesile ile esnafımızın, vatandaşımızın hem halini hatırını sorup hem de uyarılarda bulunmak istedik. Maske, mesafe ve hijyen tabii ki önemli. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca bulunmamak lazım. Taziyelerden, toplu yemeklerden, düğün, derneklerden kaçınmak lazım. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın da mutlaka aşı olması gerekiyor. Biz sağlık ordusu olarak her zaman göreve hazırım ama biz vatandaşımızın sağlıklı olmasını istiyoruz" dedi. 'BU SADECE SAĞLIK PERSONELİNİN MÜCADELESİYLE KAZANILACAK BİR SAVAŞ DEĞİL' Amaçlarının vatandaşlarda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Pehlevan, "Kafeleri ve restoranları tek tek geziyoruz, hep olumlu tepkiler aldık. Bizim amacımız vatandaşı zor durumda bırakmak değil, onların halini hatırını sorup farkındalık oluşturmak. Zaten vatandaşımız gördüğümüz kadarıyla maske ve mesafeye azami ölçüde uymaya başladı. Bu sadece sağlık personelinin mücadelesi ile kazanılacak bir savaş değil. Bütün vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını istiyoruz. Özellikle yeme-içme sektöründeki işletmelerin kapasitesini belirlenen sınırda çıkarmaması lazım. Bununla beraber umarım vaka sayısındaki artış hızı kesilecek ve sağlıklı günlere geri döneceğiz" dedi.

- Kocaeli
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı
Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı

İl Sağlık Müdürü, Kocaeli, Savaş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısının arttığı Kocaeli'de kafe ve restoran işletmecilerine uyarı - Son Dakika


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