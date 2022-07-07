Son dakika haberleri! kocanın öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! kocanın öldüğü kaza kamerada

07.07.2022 23:10
Son dakika haberleri! kocanın öldüğü kaza kamerada

Son dakika gündem haberine göre ISPARTA'da, Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ISPARTA'da, Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çift savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan çifte motosikletin çarpması ve ardından da yola savrulmaları yer aldı.

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin cenazesinin ise yakınları tarafından alınarak Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde defnedildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Caddesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! kocanın öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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