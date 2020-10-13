Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma, Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Arifcan Azizo'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte maske dağıttı.

Kaymakam Ersin Tepeli, Bıyıklı Mahallesi'nde "Solunum cihazı ile değil maskeyle nefes al" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının yeni tip koronavirüsle mücadelede vaka sayısını sıfıra indirmek olduğunu söyledi.

Bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü aktaran Tepeli, "Amacımız, hep beraber sağlık içerisinde, insanlarımızın dokunabildiği, temas edebildiği günlere tekrar kavuşa bilmek. Bu konuda devlet ve millet olarak hep beraber çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından üzerinde jandarma logosu ve "Sağlık için hepimiz için" yazısının yer aldığı maskeler dağıtıldı.