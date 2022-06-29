Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

29.06.2022 18:03

Bir son dakika haberine göre Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi 71 yaşındaki adam ayrı yaşadığı karısı ve oğlunu öldürdü Manisa'da uzun süredir ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi.

Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi

71 yaşındaki adam ayrı yaşadığı karısı ve oğlunu öldürdü

MANİSA - Manisa'da uzun süredir ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in Tevfikiye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda oğlu ve eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin Yurtseven önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi Nurcan Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Yurtseven'in ifadesinde sürekli ağladığı ve konuşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Kocası tarafından öldürülen Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven için memleketleri Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yurtseven Ailesi'nin yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlu gözyaşları içerisinde Bedeller Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

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