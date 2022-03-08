Son dakika haberleri | Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

08.03.2022 00:58
Son dakika haberleri | Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kocası tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde temizlik görevlisi olan 4 çocuk annesi Remziye Yücel (46), sabah işe gitmek için evden çıktı. İmamağa Mahallesi 1975 Sokak'ta yürüyen Remziye Yücel, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Zeynal Yücel ile karşılaştı. Aracından inen Zeynal Yücel pompalı tüfekle 4 çocuğunun annesi olan Remziye Yücel'i başından vurarak ağır yaraladıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Remziye Yücel, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Remziye Yücel hastanede tedavi altına alınırken Zeynal Yücel ise bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. 4 çocuk annesi Remziye Yücel, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Remziye Yücel'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Zeynal Yücel'in emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Doğum, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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