Kocasinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'nin Yavuzlar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümü ve yenilemeyi imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için yaptıklarını belirtti.

Dönüşüm projeleriyle ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yavuzlar Mahallesi imarsız yapıların olduğu bir bölgedir. Bölgenin iyileştirilmesi ve ihtiyaçları çözebilmek için çalışma yürütüyoruz. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz. Bu bölgede Lokman ve Tayfun caddesinin açılabilmesi için dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir bölgenin iyileştirilmesi ilk başta yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla oluyor. Eğer ki bunlar yoksa 40 yıl olduğu gibi kalıyor. Yavuzlar Mahallesi'nde 40 yıl önceki sorunları çözebilmek adına kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm yapıyoruz. Birçok yerde yaptığımız dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla bölgenin çehresini güzelleştiriyoruz."