Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik

03.03.2021 11:16
Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Doğal ve kültürel mirasın korunması için büyük titizlikle çalışma yapan Kocasinan Belediyesi, ilçenin tarihine ışık tutan çınar ağaçlarının bakımlarını yaptıktan sonra LED teknoloji aydınlatmasıyla ışıklandırdı.

Doğal ve kültürel mirasın korunması için büyük titizlikle çalışma yapan Kocasinan Belediyesi, ilçenin tarihine ışık tutan çınar ağaçlarının bakımlarını yaptıktan sonra LED teknoloji aydınlatmasıyla ışıklandırdı. Kayseri'nin tarihine ev sahipliği yapan çınar ağaçlarının şehrimiz için ayrı bir öneme ve değere sahip olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültürel mirasın yaşayan temsilcileri olan asırlık ağaçların gelecek nesillere aktarılması için çok yönlü çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Tabiat bize bir emanettir" diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel mirasları, koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için başlatılan restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra tabiat varlıklarının korunması noktasında da çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla bu zamana kadar yüzbinlerce ağacın kesilmesini önledik. Ağaç dikme etkinliklerimizle ise yüzbinlerce ağacı toprakla buluşturduk. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda uzun ömürlerinden ötürü geçmişten geleceğe köprü kuran çınar ağaçları, şehrimiz için ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Bu noktada asırlık ağaçların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, daha güzel çevreyi gelecek nesillere sunabilmek içindir."

Yüzyıllardır görkemini koruyan Hacı Kılıç Camii ve Mimarsinan Parkı'ndaki çınar ağaçlarını, Kocasinan Belediyesi Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği Ekipleri tarafından bakımı yapılarak LED teknoloji ile aydınlatıldı. Daha estetik bir görünüme kavuşan asırlık ağaçlar, hem gece hem de gündüz görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik
Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik
Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik
Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik

Kocasinan Belediyesi, Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kocasinan'ın tarihine ışık tutan çınar ağaçlarıyla görsel zenginlik - Son Dakika


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