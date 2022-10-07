Son dakika haber: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 51'e çıktı

07.10.2022 19:01

Son dakika haberler... 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 51'e çıktı Samsun'da 94 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda bugün 6 kişi daha tutuklanınca operasyon kapsamında tutuklu sayısı 51'e çıktı.

'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 51'e çıktı

SAMSUN - Samsun'da 94 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda bugün 6 kişi daha tutuklanınca operasyon kapsamında tutuklu sayısı 51'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce Adana ve Samsun'da sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi. Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 05.30'da 162 ekip, 6'sı özel harekat polisi olmak üzere 557 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile merkez ve ilçelerde 64 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 12'si polisteki sorgularının ardından bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı. 1 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi de tutuklanmaları talebiyle savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ç.. S.K., E.G., G,G., Y.E.K. ve A.Y.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün 6 kişinin tutuklanıp 5 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kalıp 1 kişinin de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılması üzerine operasyon kapsamında tutuklu sayısı 51'e çıkarken, 14'ü adlı kontrol şartıyla olmak üzere 43 kişinin serbest kaldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tutuklu sayısı 51'e çıktı - Son Dakika

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