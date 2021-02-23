Son dakika haberleri! Kolombiya'da 2 günde silahlı çatışmalarda 11 kişi öldü - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Narino eyaletinde çetelerin çatışmasında 2 günde 11 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Narino eyaletine bağlı Tumaco kentinin kırsalında silahlı çeteler çatıştı.

Çatışmalarda iki günde toplam 11 kişi ölü.

Savunma Bakanı Diego Molano, şiddet olaylarının "Contadores" ve "Oliver Sinisterra" adlı iki çete grubunun alan kontrolünü sağlamak istemesinden kaynaklandığını bildirdi.

Vatandaşlardan suçluların bulunması için destek isteyen Molano, uyuşturucu kaçakçıları ve çetelerle mücadelede kendilerine bilgi aktaranlara yüksek miktarda para ödülü verileceğini açıkladı.

Molano, 2021'in başından bu yana yaptıkları etkili operasyonlarda suç örgütü üyesi 54 kişiyi yakaladıklarını söyledi.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 50'den fazla kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.