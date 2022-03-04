Son dakika haberleri... Kolombiya'da bir toplum lideri daha öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kolombiya'da bir toplum lideri daha öldürüldü

04.03.2022 20:12
Son dakika haberleri... Kolombiya'da bir toplum lideri daha öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Kolombiya'nın kuzeyinde, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın kuzeyinde, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Convencion kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum lideri Jose Mauricio Sepulveda'ya silahlı saldırıda bulundu.

Yetkililer, Sepulveda'nın Tarım Teknik Enstitüsü çıkışında öldürüldüğünü bildirdi.

Kolombiya Ombudsman Ofisi, saldırıyı kınayarak, toplum liderlerinin can güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 34 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bugüne kadar ise bu rakamın 1320 olduğu kaydedildi.

Ülkede, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

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Kolombiya, Saldırı, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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