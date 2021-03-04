Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti

04.03.2021 05:27
Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 82'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 47 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 262 bin 646'ya, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 498 artarak 2 milyon 160 bin 555'e yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 660 bin 487 vaka ile başkent Bogota ve 124 bin 266 vaka ile Antlantico eyaleti öne çıkıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında ülkede 21 Mart 2020'de "ulusal karantina" kararı alınmış ve 1 Eylül 2020'ye kadar sürmüştü.

Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı, 17 Şubat'ta ilk kez bir başhemşireye yapılırken, ülkede şu ana kadar 191 bin 480 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Pfizer'in BioNTech firmasıyla, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, 15 Şubat'ta Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Kolombiya, Pfizer, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 60 bini geçti - Son Dakika


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