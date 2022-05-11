Son dakika haberleri... Kolombiya'da, Paraguaylı savcı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kolombiya'da, Paraguaylı savcı silahlı saldırıda öldürüldü

11.05.2022 04:56
Son dakika haberleri... Kolombiya'da, Paraguaylı savcı silahlı saldırıda öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kolombiya'ya balayı tatili için giden Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kolombiya'ya balayı tatili için giden Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ülkenin turistik kenti Cartagena'ya bağlı Baru Adası'nda eşiyle tatil yapan Pecci, denizde eğlendiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganların ateş açtığı Pecci, olay yerinde hayatını kaybederken eşi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yerel basında çıkan habere göre, saldırganlar, jet ski ile savcının bulunduğu bölgeye gelerek, Pecci'ye ateş etti.

Cartagena Metropolitan Polisi ve Ulusal Deniz Kuvvetleri, zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyonlar başlattı.

Kolombiya Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas açıklamasında, Paraguay Savcılığı ile temas halinde olduklarını belirterek, "ABD yetkilileriyle görüştük, Kolombiya ve Paraguay, sorumluları mümkün olan en kısa sürede adalete teslim etmek için ekip oluşturdu." ifadesini kullandı.

Suikast sonucu yaşamını yitiren Pecci'nin, Paraguay'da, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede uzman savcı olarak görev yaptığı bildirildi.

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Kolombiya, Paraguay, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kolombiya'da, Paraguaylı savcı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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