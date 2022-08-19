Son dakika haberleri! Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN 5 asker ile 1 polisi serbest bıraktı

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) 16 Ağustos'ta alıkoyduğu 5 asker ile 1 polisi serbest bıraktı.

Kolombiya hükümeti ile 4 yıl aranın ardından yeniden masaya oturan ELN'nin barış sürecine destek amacıyla elinde tuttuğu 5 asker ile 1 polisi serbest bıraktığı kaydedildi.

Ombudsman Ofisi ve Katolik Kilisesi'nden bir heyetin salıverilen güvenlik güçlerini teslim almak için aracı olduğu belirtildi.

Twitter'dan açıklamada bulunan Ombudsman Ofisi, askerler ile polisin ailelerine sağ salim şekilde teslim edildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin 16 Ağustos'ta Arauca kentine bağlı Tame kasabasında, ELN mensupları tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Hükümet, ELN ile yeniden masaya oturmuştu

Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, Küba'nın başkenti Havana'da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ELN'nin diyalog arzusunu ortaya koyduğunu belirtmiş, barış müzakerelerine yeniden başlanacağını duyurmuştu.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığını kazanan Gustavo Petro, seçim kampanyası süresince yaptığı açıklamalarda, ELN ile yeniden masaya oturulacağını ifade etmişti.

ELN, bazı rehineleri serbest bırakmıştı

ELN'in, çeşitli tarihlerde zorla alıkoyduğu ve halen elinde tuttuğu bazı rehineleri müzakere masasına destek amacıyla serbest bıraktığı aktarılmıştı.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle barış anlaşması imzalamasından sonra ülkedeki en etkin silahlı grup olma özelliğini taşıyor.

ELN ile müzakereler

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

Kanlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.