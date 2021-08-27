Son dakika haberleri! Kolunu hamur makinesine kaptıran çocuk yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da, kolunu hamur makinesine kaptıran çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında çalışan 14 yaşındaki Muhammet Musa P., kolunu hamur makinesine kaptırdı. Kolundan yaralanan çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Musa P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN