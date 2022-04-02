Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

02.04.2022 14:39
Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İmam Bakır Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada
Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada
Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada
Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada
YORUMLAR
500
Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler İki grubun kavgasında sokakta silah sesleri yankılandı İki grubun kavgasında sokakta silah sesleri yankılandı

kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı
14:26 Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat: Tokyo'ya gözdağı mı?
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement