Son dakika haberleri! Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

10.01.2021 04:14
Son dakika haberleri! Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberler: İZMİR'in Bayındır ilçesinde, M.B. (36) tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu (46) bıçakladı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, M.B. (36) tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu (46) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Umutlu hayatını kaybederken, M.B. gözaltına alındı.

Olay, Turan Mahallesi yaşandı. Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki bıçakla Umutlu'yu yaraladı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Umutlu, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Fen İşleri'nde çalıytığı öğrenilen Umutlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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