Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

26.02.2021 23:49

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Mehmet Ali Serbest (54) komşuları tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Mehmet Ali Serbest (54) komşuları tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Bir haftadır Mehmet Ali Serbest'ten haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve ışıkların açık olması üzerine eve giren komşuları, Serbest'i hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Serbest'in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Ali Serbest'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kadıköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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